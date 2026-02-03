© RDC : l'aéroport international de Bangoka attaqué, les autorités réagissent

En RDC, le gouvernement provincial de la Tshopo a accusé dans un communiqué l’AFC/M23 d’avoir attaqué l’aéroport international de Bangoka. Il est situé à 17 km du centre-ville de Kisangani. Selon les autorités locales, les attaques par drones kamikazes ont eu lieu entre le samedi 31 janvier à partir de 5 heures et le dimanche 1er février à 2 heures. Ces dernières heures, les autorités locales ont appellé au calme.

RDC : attaque de drones à l’aéroport international de Bangoka, les autorités appellent au calme

En RDC, les attaques de drones survenues entre samedi et dimanche dernier, ont provoqué une vive tension aux alentours de l’aéroport international de Bangoka. Ceci, bien avant d’être déjouées par l’armée congolaise (FARDC) et ses partenaires. Le gouvernement provincial de la Tshopo, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) a rassuré la population de Kisangani ainsi que celle de toute la province de la Tshopo. Il indique que la situation est totalement sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité appellent donc au calme.

Senold Tandia Akomboyo, ministre provincial et porte-parole du Gouvernement de la Tshopo a invité la population à regagner leur domicile, la situation étant sous contrôle : « L’aéroport international de Bangboka a été la cible d’une attaque armée par des drones kamikazes. Huit drones ennemis ont été neutralisés et sans qu’aucun n’ait pu atteindre son objectif macabre. Le gouvernement provincial de la Tshopo condamne avec la plus grande fermeté cette tentative terroriste et félicite chaleureusement les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) pour leur engagement sans relâche dans la défense de notre intégrité territoriale. Cette violation flagrante du droit international traduit pour la énième fois la volonté du Rwanda de torpiller l’accord de paix signé à Washington en toute contradiction avec ses engagements. »