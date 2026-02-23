© RDC : Félix Tshisekedi décide d'un audit de l’état liquidatif des fonctionnaires

En RDC, face à l’aggravation des difficultés de trésorerie de l’État, le Président Félix Tshisekedi, a décidé vendredi d’un audit de l’état liquidatif des fonctionnaires et agents publics. Une démarche qui intervient suite aux inquiétudes exprimées par le Fonds Monétaire International (FMI) concernant l’accroissement de la masse salariale publique, en particulier dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

RDC : Félix Tshisekedi exige l’audit de la paie publique

En RDC, le président Félix Tshisekedi, a décidé le vendredi 20 février 2026, lors du Conseil des ministres, d’engager un audit complet de l’état liquidatif de la paie des agents et fonctionnaires de l’État. Ceci, dans un contexte marqué par des tensions de trésorerie et des retards de paiement. La décision fait suite à l’observation récente du Fonds monétaire international concernant l’augmentation significative de la masse salariale dans la fonction publique, notamment dans les secteurs de l’éducation nationale et de la santé.

Le Fonds monétaire international (FMI) a même alerté il y a quelques jours sur une « dérive » de la masse salariale publique en République démocratique du Congo (RDC). Elle est considérée désormais comme un risque budgétaire majeur pour le pays. Selon Valery Madianga, coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local (CREFDL), cette masse salariale a encore augmenté de 11 % en 2026.

La Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, Judith Suminwa, a trente jours pour rendre les conclusions de cette mission que le président de la RDC lui a confiée. Ce sera avec l’appui de l’Inspection Générale des Finances et des services de contrôle. Cette mesure vise, selon le Ministre de la Communication et Médias et porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya Katembue, à garantir la soutenabilité des finances publiques et assurer la continuité des opérations financières de l’État, en particulier le paiement régulier des salaires.