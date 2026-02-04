© Sommet sur les minerais critiques : des délégations africaines aux États-Unis

Ce mercredi 4 février 2026, une quarantaine de délégations sont attendues à Washington aux États-Unis pour un sommet sur les minerais critiques. Une réunion organisée par le secrétaire d’État américain Marco Rubio et à laquelle doit assister une délégation congolaise venue de Kinshasa avec le président Félix Tshisekedi. La Guinée et le Kenya sont également attendues à ce sommet.

États-Unis : sommet sur les minerais critiques, trois pays africains attendus

Deux mois seulement après la signature des accords de Washington, le Président de la RDC, Félix Tshisekedi est de retour dans la capitale des États-Unis. Il est à la tête d’une délégation qui doit participer à un sommet sur les minerais critiques. L’administration Trump cherche en effet, à renforcer ses approvisionnements en minerais critiques pour contrer la mainmise chinoise, et la République Démocratique du Congo reste incontournable quand il s’agit de coltan, cobalt ou encore de lithium.

La République Démocratique du Congo a déjà scellé un accord sur les minerais avec Washington mais aucun projet n’a encore été acté. Après la RDC, une délégation guinéenne sera également présente à Washington. Pour Conakry, l’objectif est de se rapprocher des américains pour qu’ils investissent dans la bauxite, dans le fer. Le pays compte ainsi réduire sa dépendance vis à vis de la Chine très présente dans le secteur minier guinéen.

Autre pays africain attendu : le Kenya, qui se rapproche des États-Unis. Les minerais de la colline de Mrima, dans sud-est du pays, une zone forestière qui contiendrait des gisements de terres rares d’une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, pique les yeux des américains.