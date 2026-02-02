© RDC : Félix Tshisekedi à Abou Dhabi pour un accord économique global

Le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi est en déplacement cette semaine. Le président congolais est notamment attendu aux États-Unis, mais est déjà arrivé ce dimanche 1er février 2026 aux Émirats arabes unis à Abou Dhabi. Félix Tshisekedi va ainsi signer un accord économique global que la présidence présente comme « historique ».

RDC : Félix Tshisekedi va signer gros à Abou Dhabi

Félix Tshisekedi, président de la RDC est à Abou Dhabi depuis quelques heures. Dans ce cadre, une cérémonie de signature est en effet prévue dans la journée de ce lundi 2 février 2026 au palais présidentiel. Elle va avoir lieu en présence de l’émir et du président congolais. Il s’agit d’un « accord d’envergure », selon un proche de la présidence qui ajoute que celui-ci est le fruit de deux années de négociations. Le document de plus de 100 pages couvre de nombreux secteurs selon les informations de RFI.

Pour rappel, il y a quelques jours, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku avait annoncé en avant-première cette rencontre d’Abou Dhabi. Il a affirmé que des contrats, notamment sur l’or, seraient prochainement signés. C’est une façon, selon lui, de réduire la capacité de nuisance du Rwanda dans l’est du pays.

Pour Julien Paluku, présent dans la délégation puisque c’est lui qui va officiellement parapher le contrat, la guerre à l’Est n’est pas seulement une lutte armée, mais aussi une bataille pour la souveraineté économique de la RDC. Kinshasa estime en effet que les Émirats arabes unis sont une des destinations finales de l’or congolais qui transite par le Rwanda. L’un des objectifs de cet accord est donc de casser cette dynamique.