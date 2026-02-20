© RDC : des soldats français repérés à Kisangani

En RDC, l’ambassage de France a confirmé ces dernières heures, la présence d’officiers de l’armée française à Kisangani. Ceci, dans le cadre du programme de coopération militaire entre les deux pays.

RDC : des militaires français à Kisangani pour former l’armée congolaise

En RDC, à la suite des questions soulevées par une photo diffusée sur les réseaux sociaux par un journaliste congolais sur laquelle on pouvait voir un militaire avec le drapeau tricolore, l’ambassade de France a brisé le silence. Elle a levé les doutes en confirmant la présence de soldats français à Kisangani, dans le nord-est du pays, où se trouve l’un des commandements militaires des FARDC.

D’apès la représentation diplomatique française, les officiers français interviennent dans le cadre du programme de coopération militaire entre la RDC et la France. Cette coopération existe depuis 2021 à la demande des autorités de Kinshasa. Elle précise également que leur mission se cantonne à un simple volet formation, principalement auprès d’un bataillon jungle.

Il faut dire que jusqu’ici, au moins quatre d’entre eux composés d’environ 800 hommes chacun ont été formés par la France au combat défensif et offensif, à la lutte contre les IED – les engins explosifs – ou encore au secourisme. Aussi, un accent particulier a été mis sur le combat en forêt équatoriale. L’initiative destinée à former de nouveaux militaires congolais doit se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mars.

En RDC, les officiers français interviennent également à l’école de guerre de Kinshasa. Mais, la France n’a pas déployés de formateurs dans le cadre de la facilité européenne pour la paix.