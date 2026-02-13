Guerre à l’est de la RDC : Félix Tshisekedi dit « oui » au cessez-le-feu

En RDC, le président Félix Tshisekedi a répondu favorablement à la proposition de l’Angola ce 13 février 2026. Tshisekedi a accepté officiellement le principe d’un cessez-le-feu dans l’est de son pays.

RDC : Félix Tshisekedi accepte le cessez-le-feu à l’est du pays

A l’est de la RDC, on se dirige tout droit vers un nouveau cessez-le-feu annoncé pour le 18 février. C’est la proposition qui a été faite jeudi par la présidence de l’Angola et encore actuelle présidence de l’Union africaine. Cette proposition a été acceptée par les autorités de Kinshasa ce vendredi. La présidence congolaise vient en effet de publier un communiqué.

Dans le texte, « la République démocratique du Congo prend acte de l’initiative de Son Excellence Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço », et « salue les efforts constants de l’Angola en faveur d’un retour durable à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs ». La RDC répond ainis positivement à la proposition de l’Angola puisque le président Félix Tshisekedi accepte officiellement le principe d’un cessez-le-feu « dans un esprit de responsabilité, d’apaisement et de recherche d’une solution pacifique au conflit ».

Dans le même communiqué, l’échéance du 18 février à midi n’est pas mentionnée, mais une source proche du dossier a confirmé à RFI que c’est bien la date retenue. Selon la présidence de la RDC, ce cessez-le-feu s’inscrit bien dans le cadre du Mécanisme de surveillance et de vérification signé le 14 octobre 2025 à Doha. Mécanisme dont les termes de référence ont été actés le 2 février dernier et pour lequel la Mission de l’ONU en RDC (Monusco) est en cours de déploiement, notamment du côté d’Uvira, dans la province du Sud-Kivu.

Pour l’instant, il n’y a pas encore eu de déclaration du groupe armé AFC/M23 sur cette date du 18 février. Mais, les autorités de Kigali ont réagi. Le ministre rwandais des Affaires étrangères estime dans un tweet que « nous pouvons empiler les accords de paix ou les déclarations de cessez-le-feu à l’infini, mais tant qu’il n’y aura pas de volonté politique de Kinshasa de mettre fin à ses attaques aériennes et ses attaques d’artillerie, tant que le président Tshisekedi sera toujours habité par l’obsession d’une solution militaire improbable, et tant que la communauté internationale continuera de fermer les yeux sur les caprices de Kinshasa qui n’agit qu’à sa guise, en violation de tous ces accords, ce sera peine perdue ».