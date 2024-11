Le Niger a reçu un nouveau lot d’équipements militaires de la Russie, transporté par un avion-cargo. Ce matériel, destiné à renforcer les capacités opérationnelles de l’armée nigérienne, a été reçu par les hauts responsables des forces armées.

La Russie renforce l’armée nigérienne avec des équipements militaires stratégiques

Le lot livré comprend des véhicules blindés, des équipements de communication avancés, des armes de différents calibres et des munitions. Ce renforcement témoigne de la volonté de Moscou de soutenir le Niger, particulièrement depuis le coup d’État de juillet 2023 , qui a installé le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie ( CNSP ) au pouvoir. Cette coopération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui sévit dans la région du Sahel.

Ce n’est pas la première fois que le Niger bénéficie de l’assistance militaire de la Russie. En avril 2024, un précédent envoi d’équipements modernes, accompagné d’instructeurs russes, avait déjà renforcé l’arsenal nigérien. Arrivés à bord d’un Iliouchine-76, un gros-porteur emblématique de l’aviation militaire russe, ces experts avaient pour mission de former les soldats nigériens à l’utilisation du matériel reçu.

Un des instructeurs, présents lors de cette livraison, avait affirmé que leur rôle consistait à « former l’armée du Niger et l’aider à utiliser le matériel militaire qui vient d’arriver ». Cette démarche reflète une approche de partenariat stratégique et durable, orientée vers le renforcement de la souveraineté militaire du Niger.

Le matériel militaire livré ce jeudi 28 novembre 2024.

Un partenariat qui suscite des interrogations

La montée en puissance de la coopération entre le Niger et la Russie ne passe pas inaperçue. Dans un contexte où les relations du Niger avec ses partenaires occidentaux, notamment la France et les États-Unis, se sont refroidies depuis le coup d’État, ce rapprochement avec Moscou suscite des réactions mitigées. Certains observateurs y voient une réorientation géopolitique assumée, tandis que d’autres s’interrogent sur les implications de ce partenariat pour la stabilité régionale.

Avec ces nouveaux équipements, le Niger ambitionne de consolider son rôle dans la lutte contre les groupes armés terroristes qui prolifèrent dans la région. Les autorités militaires du CNSP affichent leur volonté de diversifier leurs partenariats stratégiques pour assurer une défense efficace du territoire. Ils affichent leur volonté à collaborer avec tous les partenaires sans distinction, mais les accords doivent être scellés dans le respect de la souveraineté du Niger.