La Direction Générale des Financements (DGF) de Côte d’Ivoire s’est vu décerner le prestigieux prix du Meilleur Gestionnaire de Dette Souveraine au Monde par le magazine financier international RISK. Cette distinction, une première pour l’institution ivoirienne, a été annoncée lors d’une cérémonie tenue à Londres, le mardi 26 novembre 2024.

Gestion de la dette : la Côte d’Ivoire décroche le titre mondial grâce à la DGF

En janvier dernier, la Côte d’Ivoire a marqué l’histoire en réalisant une émission obligatoire de 2,6 milliards de dollars (1 625 milliards FCFA), le plus important emprunt jamais effectué par un pays d’Afrique subsaharienne. Cette opération, première en dollars américains depuis 2017 pour le pays, comportait un swap de devises pour minimiser les risques liés au change avec le franc CFA. Elle a également été pionnière en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ( ESG ), une première pour les obligations ivoiriennes.

Le succès de cette initiative repose sur le programme de prêt établi avec le Fonds Monétaire International (FMI) en mai 2023. Ce partenariat a encouragé la Côte d’Ivoire à mettre en œuvre des réformes visant à améliorer la viabilité de sa dette.

Sous l’égide du ministère des Finances, la DGF a défini deux priorités stratégiques : la gestion proactive du passif , incluant le refinancement d’une dette existante, notamment 1,2 milliard d’euros de prêts commerciaux à court terme devenus coûteux en raison de la hausse des taux d’intérêt ; l’émission d’obligations en dollars , en réponse à une demande croissante des investisseurs.

Une stratégie audacieuse, couronnée de succès

Après une absence prolongée sur le marché des devises étrangères depuis 2021, la DGF a entrepris une série de consultations avec des banques et investisseurs à Londres, Boston et New York. Ces rencontres ont permis de calibrer une émission répondant aux attentes du marché.

Malgré les incertitudes initiales, l’émission obligatoire en deux tranches a dépassé les attentes, avec une sursouscription de 300 %, attirant un grand nombre de nouveaux investisseurs.

Cette opération a permis à la Côte d’Ivoire de remplacer des prêts bilatéraux à des taux élevés, proches de 9 %, par des obligations à coupon combiné de 6,6 %. Par ailleurs, le pays a lancé un rachat partiel de sa dette arrivant à échéance en 2025 et 2032, acceptant 88 % des offres pour les titres à court terme et 60 % pour les obligations à long terme, pour un total de plus de 500 millions. d’euros (327,5 milliards FCFA).

Une victoire inspirante pour l’avenir

« Je pense que par le passé, nous n’avons jamais dépassé la barre des 1,8 milliard de dollars en termes de taille des Eurobonds précédents, il y avait donc un certain scepticisme en interne sur l’objectif », a déclaré Lanciné Diaby, directeur général de la DGF. A l’en croire, même au sein de la DGF, cette réussite a surpris plus d’un.

Avec cette reconnaissance mondiale, la DGF renforce sa position de leader en gestion de la dette souveraine, tout en ouvrant la voie à une nouvelle ère de financement durable et innovante pour la Côte d’Ivoire.

A noter qu’une dette souveraine désigne un emprunt contracté ou garanti par un État ou une banque centrale, à l’exclusion des entreprises ou des particuliers. Ce type de dette prend généralement la forme d’obligations, émises soit directement auprès des banques, soit sur les marchés financiers publics.