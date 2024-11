La Russie renforce ses relations bilatérales avec le Rwanda, ayant récemment conclu un accord d’exemption de visa avec ce pays d’Afrique de l’Est.

Accord d’Exemption de Visa pour les Diplomates Russes et Rwandais

Désormais, les citoyens russes et rwandais détenteurs de passeports diplomatiques et de service peuvent voyager entre les deux pays sans visa. Ce protocole d’accord a été signé par les ministres des Affaires étrangères Sergey Lavrov, pour la Russie, et Olivier Nduhungirehe, pour le Rwanda, en marge de la conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.

Cet accord marque une avancée dans le renforcement des liens entre Moscou et Kigali. Pour la Russie, ce partenariat permet de diversifier ses alliés sur le continent africain et d’étendre son influence dans une région de plus en plus stratégique, l’Afrique de l’Est. En simplifiant les procédures de voyage pour les missions diplomatiques et les services, la Russie facilite également la mise en œuvre de projets d’investissement au Rwanda, en particulier dans des domaines prioritaires comme l’énergie, les infrastructures et la technologie.

Une présence Russe qui s’étend au-delà du Sahel

Cet engagement s’inscrit dans une stratégie plus large, où Moscou vise à renforcer sa présence dans différentes régions africaines. Après avoir consolidé son influence dans la zone sahélienne par le biais de l’Alliance des États du Sahel (AES), elle s’efforce désormais de s’établir dans d’autres parties du continent, à travers des partenariats comme celui signé avec le Rwanda. Cette démarche confirme l’ambition russe d’être un acteur majeur en Afrique, en développant des relations économiques, diplomatiques, militaires et stratégiques avec des pays-clés du continent.

La conférence des ministres conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique en dit long sur la volonté de la Russie de renforcer son influence en Afrique, dans un duel à distance avec les autres puissances.