Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé son refus de signer un accord avec les États-Unis portant sur l’exploitation des minerais ukrainiens. Il faut noter que les américains ont donné une nouvelle orientation à la guerre russo-ukrainienne en militant pour un accord entre les deux parties, une position considérée comme un abandon en plein vol.

Pourquoi l’Ukraine refuse de céder ses minerais aux États-Unis ?

Lors de la dernière Conférence sur la sécurité à Munich, le président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky a expliqué que le partenariat, tel qu’il est actuellement proposé à son pays, ne garantit pas la sécurité de l’Ukraine face à la menace russe.

Selon Volodymyr Zelensky, un accord de cette envergure ne peut être signé sans une protection claire et formelle du territoire ukrainien par les États-Unis. « Je n’ai pas autorisé les ministres à signer l’accord parce qu’il n’est pas prêt. Selon mon, il ne nous protège pas assez.», a-t-il déclaré. Il insiste sur le fait que tout accord économique majeur entre l’Ukraine et les États-Unis doit être accompagné d’importantes de garanties de sécurité pour l’Ukraine, une façon de contraindre les USA à revoir leur position sur la guerre contre la Russie.

Les États-Unis veulent un retour sur investissement

Cette annonce vient pile au moment où le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a affirmé que les États-Unis cherchent à tirer profit des minerais ukrainiens pour compenser l’aide financière déjà apportée à l’Ukraine. Selon lui, une partie des fonds obtenus par l’exploitation des ressources minières servirait à rembourser les contribuables américains, tandis qu’une autre partie serait destinée à la reconstruction du pays.

Le président Donald Trump, qui a critiqué à plusieurs reprises l’ampleur de l’aide américaine à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, a laissé entendre que l’accès aux minerais ukrainiens pourrait devenir une condition sine qua non à l’aide des États-Unis. Cette déclaration, combinée à son récent échange avec Vladimir Poutine, semble remettre en question l’engagement américain aux côtés de Kiev.

Des ressources stratégiques en jeu

L’Ukraine possède des réserves importantes de lithium et de titane, des matériaux clés pour les technologies de pointe, l’industrie aérospatiale et les véhicules électriques. Ces ressources attirent l’attention des États-Unis, qui souhaitent sécuriser leur approvisionnement face à la concurrence chinoise et russe.

Le refus de Volodymyr Zelensky de signer cet accord avec les États-Unis montre une volonté de préserver l’indépendance économique et stratégique de son pays. Reste à savoir si cette décision influencera véritablement l’avenir du soutien américain à l’Ukraine, alors que la guerre avec la Russie continue de peser lourdement sur le pays.

Pendant ce temps, les troupes russes ont libéré Figolevka, une localité de la région de Kharkov, selon Tass, ce qui continue de renforcer la position de force de la Russie dans les futures négociations avec Kiev.