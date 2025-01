La Russie poursuit son expansion diplomatique en Afrique. C’est ce qu’a annoncé Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Selon elle, de nouvelles ambassades vont ouvrir leurs portes au Niger et en Sierra Leone.

La Russie s’implante davantage en Afrique : de nouvelles représentations diplomatiques annoncées

« En 2023, les ambassades russes au Burkina Faso et en Guinée équatoriale ont déjà commencé leurs activités. À présent, c’est au tour du Niger et de la Sierra Leone d’accueillir des représentations diplomatiques russes », a déclaré Mme Zakharova.

Selon la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, cette décision fait suite à un décret gouvernemental publié fin 2023. Elle témoigne de la volonté de Moscou de renforcer ses relations avec les pays africains et de consolider sa présence sur le continent.

Ces ouvertures d’ambassades s’inscrivent dans une stratégie plus large de la Russie visant à accroître son influence sur la scène internationale. En Afrique, Moscou cherche à renforcer ses partenariats économiques, politiques et militaires, notamment dans le domaine de l’énergie et de la sécurité.