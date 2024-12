La Russie intensifie ses efforts pour renforcer ses relations bilatérales avec les pays africains. Lors du dernier forum d’investissement intitulé « Russia Calling » (La Russie appelle), Vladimir Poutine a annoncé des mesures fortes en faveur de la coopération entre la Russie et l’Afrique.

La Russie veut créer un fonds spécial pour développer sa coopération avec l’Afrique

Lors du forum d’investissement, il a été décidé de créer « un fonds spécial pour le développement de notre coopération avec les pays africains ». Ce mécanisme financier vise à renforcer les partenariats stratégiques avec l’Afrique, pour ouvrir la voie à une collaboration approfondie dans divers secteurs clés.

Selon une source diplomatique, ce fonds permettra non seulement de consolider les relations bilatérales, mais aussi d’amplifier la coopération avec des associations et organisations africaines régionales et continentales. L’objectif est de soutenir des projets à fort impact selon les exigences locales des partenaires africains.

Le président russe, en annonçant cette initiative, a exprimé sa confiance dans l’efficacité et les retombées positives de cette démarche. « Je suis certain que nous allons intensifier nos efforts, tant sur le plan bilatéral qu’en termes de collaboration avec diverses associations africaines. Je suis sûr que le résultat sera très bon », a-t-il affirmé.

La Russie en pleine ascension sur le continent africain

La Russie gagne du terrain en Afrique et Vladimir Poutine en est bien conscient. Le nombres de contrats scellés en hausse et les contacts se multiplient. En somme, le chiffres d’affaires commercial de Moscou est en forte croissance en Afrique. Et selon Poutine, cela s’explique aisément. « Quant à la croissance du chiffre d’affaires commercial, je l’ai déjà dit, je ne ferai que le répéter. Le continent africain a de très bonnes perspectives de développement. Oui, nous connaissons, et vous connaissez, tous les problèmes de l’Afrique, mais les perspectives sont très bonnes », a-t-il déclaré.

Il affirme qu’il n’est pas le seul à faire ce constat et que son pays n’est pas le seul à vouloir accroître ses affaires en Afrique. « Il ne s’agit pas de nos évaluations, mais de celles de la communauté mondiale des experts, y compris la communauté des experts occidentaux. Nombre de mes amis allemands et d’autres pays européens affirment qu’ils souhaitent également développer et accroître leurs activités sur le continent africain », a affirmé le président russe.

Vladimir Poutine fait constater que l’Afrique, bien que géographiquement éloignée, est perçue comme proche par ses valeurs de liberté, de souveraineté et son courage. Selon lui, le continent africain est considéré comme un partenaire fiable, avec des liens historiques solides, notamment liés à la lutte pour l’indépendance.

De bonnes perspectives en vue…

Le président russe assure que l’Afrique offre des perspectives de développement prometteuses, bien que le commerce bilatéral reste limité à 25 milliards de dollars. Les échanges avec les dirigeants africains mettent en avant une volonté de coopération mutuellement bénéfique, sans demandes unilatérales, renforçant l’engagement pour des collaborations futures.

« Nous sommes particulièrement enthousiasmés par les perspectives de développement du continent africain. Bien entendu, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour élever le niveau de développement. Malheureusement, le chiffre d’affaires commercial n’est pas aussi important que nous le souhaiterions, environ 25 milliards, mais les perspectives sont bonnes », a-t-il martelé