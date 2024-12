L’Alliance des États du Sahel (AES) vient de franchir une étape cruciale dans son développement. Lors d’une cérémonie officielle, les dirigeants des trois pays membres (Mali, Burkina Faso et Niger) ont validé le nouveau logo de l’organisation et lancé sa plateforme numérique de Web TV. Ces travaux ont été présentés au président en exercice de l’AES, le Général d’armée Assimi Goïta, à Bamako.

Lancement de la Web TV de l’AES et adoption d’un nouveau logo

Le nouveau logo de l’AES est riche en symboles. Le cercle orange, représentant un soleil rayonnant, symbolise l’espoir et l’avenir prometteur de cette alliance. Le baobab, arbre emblématique du Sahel, incarne la force, la sagesse et la diversité culturelle des peuples de la région. Les trois étoiles dorées représentent les trois pays fondateurs.

Une plateforme Web TV pour une meilleure communication

La plateforme numérique de la Web TV de l’AES a pour objectif de renforcer la communication au sein de l’alliance et de lutter contre la désinformation. Elle permettra de diffuser des informations fiables et de qualité sur les actions menées par l’AES dans les domaines de la sécurité, du développement et de la coopération régionale.

Pour renforcer l’impact de cette plateforme, les médias publics des trois pays ont signé une convention de partenariat. Cette collaboration permettra d’échanger des programmes, de coproduire des contenus et de mieux informer les populations.

Avec ce nouveau logo et cette plateforme numérique, l’Alliance dispose désormais d’outils modernes pour renforcer son identité et sa visibilité. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de rapprochement entre les trois pays et témoigne de leur volonté de bâtir un avenir commun.