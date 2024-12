Trois pays membres de l’UEMOA, à savoir le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso, ont collecté une somme de plus de 330 milliards FCFA pour répondre à leurs besoins financiers. Ces fonds ont été réunis grâce à la mobilisation des investisseurs sur le marché des titres publics de l’UMOA.

Titres Publics UMOA : Objectif plus qu’atteint

Initialement, le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso s’étaient fixé un objectif commun de lever 310 milliards FCFA auprès des investisseurs. Cet objectif a été largement dépassé, avec un montant total collecté de 337,18 milliards FCFA et un taux d’absorption global de 81 %. Bien que les trois pays aient ensemble atteint ce résultat, chaque État a mobilisé des montants différents.

Le Sénégal s’est distingué en tête avec une collecte de 165 milliards FCFA, dépassant son objectif initial de 150 milliards FCFA. Ce succès est en grande partie dû à l’intérêt des investisseurs pour le programme « Jub Jubal Jubunti », qui propose des taux d’intérêt attractifs. Les Bons Assimilables du Trésor (BAT) à 364 jours ont permis de lever 78,97 milliards FCFA, avec un taux marginal de 7 % et un rendement moyen pondéré de 7,38 %. Par ailleurs, les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) à 3 ans et 5 ans ont permis de mobiliser respectivement 56,95 milliards et 29,07 milliards FCFA, avec des rendements moyens de 7,52 % et 7,60 %.

Le Mali a occupé la deuxième position, en mobilisant 110 milliards FCFA, dépassant également son objectif initial. Avec un taux de couverture de 116,65 % pour des soumissions globales de 116,64 milliards FCFA, le pays a bénéficié d’un fort engouement des investisseurs, principalement maliens. Les Obligations Assimilables du Trésor à 2 ans ont permis de lever 28,07 milliards FCFA, tandis que celles à 3 ans ont rapporté 73,16 milliards FCFA. Les BAT à 364 jours ont également contribué avec 4,6 milliards FCFA, tandis que les OAT à 5 ans ont généré 4,1 milliards FCFA. Les rendements moyens pondérés obtenus sur ces titres étaient respectivement de 9,42 %, 6 %, 7,46 % et 8,09 %.

Enfin, le Burkina Faso a mobilisé 62,14 milliards FCFA grâce à deux opérations distinctes. Lors de sa première sortie, l’objectif initial de 30 milliards FCFA a été presque atteint avec 29,14 milliards FCFA collectés. Les BAT à 364 jours ont levé 19,38 milliards FCFA, avec un rendement moyen pondéré de 9,57 %, tandis que les BAT à 91 jours et les OAT à 3 ans ont permis de réunir respectivement 4,11 milliards et 5,7 milliards FCFA, avec des rendements de 9,39 % et 9,60 %.

Lors de la deuxième opération, le Burkina Faso visait également 30 milliards FCFA, mais a finalement collecté 33 milliards FCFA grâce à un fort soutien des investisseurs locaux. Les BAT à 91 jours ont généré 5 milliards FCFA, tandis que ceux à 364 jours ont levé 7,66 milliards FCFA. Les OAT à 3, 5 et 7 ans ont respectivement mobilisé 12,51 milliards, 5,69 milliards et 5,13 milliards FCFA, avec des rendements moyens de 8,96 %, 7,31 % et 8 %.

Il convient de noter que l’opération du Sénégal a été largement soutenue par des investisseurs sénégalais, illustrant une confiance notable dans les titres proposés par ce pays.