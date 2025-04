La Confédération des États du Sahel (AES) veut se doter de son hymne officiel. A cet effet, le ministère burkinabè de la Communication, de la culture, des Arts et du Tourisme a officiellement annoncé le lancement d’un concours d’envergure. Cette initiative marque une étape significative dans le processus de consolidation de l’identité institutionnelle de la Confédération, venant compléter le logotype, la devise et le drapeau déjà adoptés. Les détails relatifs à cet appel à candidature pour la création de l’hymne ont été rendus publics et ouvrent la voie à la créativité des talents burkinabè et potentiellement des autres nations membres.

Confédération des États du Sahel : appel aux créateurs pour composer l’hymne identitaire de l’AES

Après avoir défini ses symboles visuels, l’AES franchit une nouvelle étape en quête d’une expression sonore qui incarne ses valeurs et son unité. Ainsi, le lancement de ce concours invite les artistes, musiciens et créateurs à proposer une œuvre musicale qui deviendra l’hymne officiel de la Confédération. Cette démarche vise à doter l’AES d’un élément fédérateur fort, capable de résonner au-delà des frontières et de renforcer le sentiment d’appartenance à cette nouvelle entité régionale.

L’annonce officielle, relayée par le ministère burkinabè, met en lumière le rôle actif du Burkina Faso dans l’édification de cette identité commune de l’AES. Bien que l’appel à candidatures soit public, il est fort probable que les talents du Burkina Faso soient particulièrement encouragés à participer à cette compétition créative.

Les détails précis concernant les modalités de participation, les critères de sélection et les éventuelles récompenses sont inscrits dans le communiqué ci-dessous, ouvrant ainsi une période d’effervescence artistique autour de la création de cet hymne symbolique pour la Confédération des États du Sahel.

