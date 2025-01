Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), prépare une vaste tournée de mobilisation. Cette tournée, intitulée « Côcôcô », débutera en janvier et se concentrera sur Abidjan et ses environs. L’objectif est de toucher toutes les classes sociales de la population ivoirienne.

Objectifs de la tournée « Côcôcô » de Laurent Gbagbo

Laurent Gbagbo entend, à travers cette tournée, « parler à toutes les classes de la population ivoirienne« . Cette démarche vise à renforcer le lien entre le PPA-CI et les citoyens. L’article 3 de la décision stipule que plusieurs personnalités du parti ont été désignées pour diriger cette initiative. Ackah Auguste Emmanuel, Damana Adia dit Pickass, et Koné Boubacar assureront les fonctions de conseil stratégique et politique. « Nous devons être présents sur le terrain et écouter nos compatriotes, » a déclaré un membre du PPA-CI.

Stéphane Kipré a été nommé à la présidence exécutive, tandis qu’Étienne Mponon occupera le poste de secrétaire général. Cette équipe a pour mission de coordonner les activités et de garantir le succès de la tournée. Chaque membre joue un rôle clé dans la mobilisation et la communication. « Il est essentiel que chacun de nous remplisse son rôle pour que la tournée soit un succès, » a affirmé un des dirigeants.

Ackah Auguste Emmanuel a été désigné comme président de cette tournée. Sous sa direction, le comité organisera des événements pour rassembler la population et partager les objectifs du PPA-CI. « Nous avons une opportunité unique de nous rapprocher de nos concitoyens, » a-t-il ajouté.

La tournée « Côcôcô » de Laurent Gbagbo sera structurée avec des étapes clés et des thèmes adaptés aux besoins locaux. Chaque étape de la tournée permettra aux responsables du PPA-CI de dialoguer directement avec les habitants. « Cette tournée est une chance de montrer notre engagement envers le peuple ivoirien, » a expliqué un membre du comité.

La présence de personnalités influentes est un atout pour assurer l’impact de la tournée. L’équipe prévoit de répondre aux questions et débattre des problématiques locales. « Nous voulons entendre les préoccupations de chacun et y apporter des solutions concrètes, » a souligné Ackah Auguste Emmanuel.

Enfin, cette tournée constitue un moment fort pour le PPA-CI, permettant de consolider sa présence sur le terrain et de renforcer ses liens avec les électeurs. « Nous sommes prêts à relever ce défi et à construire un avenir meilleur ensemble, » a déclaré le président du parti.