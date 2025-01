Bebi Philip s’est exprimé ce mercredi 15 janvier 2025 au micro de la presse ivoirienne. Occasion pour l’artiste de se pencher sur la grande rivalité du moment qui oppose les rappeurs Didi B et Himra.

Bebi Philip était invité dans les locaux d’Abidjanshow.com ce mercredi 15 janvier, le musicien et arrangeur de renom a partagé ses réflexions sur son processus créatif, mettant en avant l’importance de diversifier ses compositions tout en restant profondément ancré dans ses racines du coupé-décalé. Par la même occasion, Bebi Philip s’est exprimé sur l’un des sujets brûlants de l’actualité musicale : la rivalité dans le rap ivoirien, en particulier entre Himra et Didi B. « Je constate que c’est positif, parce que ça fait qu’on parle du rap en ce moment. Tant qu’il y a du positif à tirer, c’est bien. C’est le plus important », a-t-il analysé.

Alors qu’on lui a demandé s’il envisagerait une collaboration avec l’un des deux rappeurs, il a répondu : « Ce sont des registres un peu éloignés. Mais dans un certain futur, pourquoi pas ? »

Bebi Philip s’autoproduit : ses projets ambitieux après un conflit avec son label

Surnommé Mister BBP, Bebi Philip a d’un autre côté, dévoilé ses nombreux projets pour 2025. Ceci, dans le but de marquer son grand retour après une période d’absence due à un conflit avec son ancien label. « Pour 2025, je souhaite à mes frères ivoiriens de continuer à cultiver l’esprit de cohésion sociale et d’unité. N’oublions pas que l’esprit ivoirien, c’est la paix. Cette année est une année électorale, et je souhaite qu’elle se déroule dans la sérénité. Musicalement, je vais proposer mes nouveaux projets, dont Babi-Pop, qui sera célébré très bientôt lors d’une dédicace, suivie d’une petite tournée. En 2026, pourquoi pas viser une grande salle ? », a-t-il confié.