La BAD (Banque Africaine de Développement) finance le programme d’énergie efficace au Sénégal. Un programme qui vise à réduire les coûts d’électricité nationale à 189 GWh par an. Pour cela, le programme d’énergie efficace remplacera les ampoules à incandescence coûteuses par des ampoules LED modernes.

Réduction du coût de l’énergie au Sénégal grâce au financement de la BAD

Au Sénégal, les anciennes ampoules engendrent des coûts élevés, ce qui freine quelque peu la croissance économique du pays. Mais grâce au Programme de Promotion des Lampes d’Éclairage Efficace (PPLEEF), l’énergie deviendra moins coûteuse. Pour la mise en œuvre de ce programme, la BAD (Banque Africaine de Développement) a accordé un financement de 8,51 millions d’euros.

Ce fonds permettra d’installer des systèmes d’éclairage LED modernes dans 700 000 ménages et 80 000 petites et moyennes entreprises à Dakar, Thiès et Diourbel. Cette initiative contribuera à alléger la charge sur le réseau électrique national, tout en réduisant les factures d’électricité des ménages et des petites entreprises.

Bénéfices à long terme pour l’économie nationale du Sénégal

Grâce au financement de la BAD, l’économie sénégalaise bénéficiera d’une croissance significative, ouvrant la voie à d’autres initiatives énergétiques. Les bénéficiaires du PPLEEF rembourseront le coût des équipements grâce aux économies réalisées chaque mois sur leur consommation d’énergie. Cette approche rend le programme accessible à tous tout en soutenant la croissance économique à long terme du pays.

Par ailleurs, Coumba Ndiaye, directrice générale de l’Agence pour l’Économie et la Maîtrise de l’Énergie (AEME), estime que le PPLEEF est un moyen efficace de réduire les émissions de carbone et de renforcer la lutte contre le changement climatique. Elle souligne également que ce programme améliorera l’accès à l’électricité dans les régions concernées.

Projet d’éclairage solaire

Outre la BAD, l’institution bancaire britannique Standard Chartered finance un projet d’éclairage solaire dirigé par Bassirou Diomaye Faye, avec un budget de 103 milliards de francs CFA. Ce projet contribuera à la transformation énergétique en Afrique et pourrait servir de modèle pour d’autres pays du continent.