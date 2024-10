Face aux menaces sécuritaires persistantes dans le nord-est du pays, le Nigeria a décidé d’investir massivement dans la modernisation de son armée de l’air. Selon les dernières informations, le pays a acquis 24 chasseurs M-346 et 10 hélicoptères d’attaque AW-109 auprès de l’Italie.

Le Nigeria modernise sa flotte aérienne pour renforcer sa sécurité

Ces nouveaux appareils, polyvalents et performants, permettront à l’armée nigériane d’améliorer considérablement ses capacités de combat aérien. Les chasseurs M-346, capables d’effectuer des missions air-air et air-sol, seront notamment utilisés pour intercepter des cibles aériennes et mener des frappes de précision. De leur côté, les hélicoptères AW-109 renforceront les missions de soutien au combat, telles que la recherche et le sauvetage, le transport de troupes et l’évacuation médicale.

Pour accompagner cette acquisition, un centre de maintenance sera construit au Nigeria afin d’assurer la disponibilité opérationnelle de ces nouveaux aéronefs. Les premières livraisons de M-346 sont prévues pour début 2025.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la sécurité du pays et à lutter contre les groupes armés qui sévissent dans le nord-est.