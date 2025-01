Le Bénin et les Etats-Unis consolident leur coopération militaire. Le Ministre délégué chargé de la Défense nationale, Monsieur Fortunet Alain NOUATIN, et le chef du département de la Défense américaine, le Général de brigade George DIETRICH ont procédé à la signature de cet accord d’acquisition et d’assistance mutuelles entre l’armée béninoise et le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (l’US AFRICOM).

Accord d’acquisition et d’assistance entre l’armée béninoise et l’US AFRICOM

Selon les informations officielles, « l’accord prévoit, entre autres, la facilitation du soutien logistique réciproque entre les deux parties à l’occasion des manœuvres conjointes, la formation des troupes, le déploiement, les opérations ainsi que l’appui en approvisionnement et de service en des circonstances ou situations critiques imprévues ».

Selon le ministre béninois chargé de la Défense, la signature de cet accord apporte un soutien précieux à ses troupes dans une période marquée par des défis difficiles. Il a également souligné que cet accord illustre la solidité et la pérennité des relations entre les deux pays.

Il convient de souligner que qu’il ne s’agit pas d’un accord totalement nouveau. Il était en vigueur depuis 2009. La nouvelle signature marque son renforcement et sa formalisation. Dans le cadre de cet accord, le Bénin a bénéficié de dons importants, notamment des véhicules blindés légers permettant d’effectuer des patrouilles pour assurer la sécurité des populations en ces temps critiques de lutte contre le terrorisme. Le soutien inclut également des équipements de protection individuelle et divers autres matériels essentiels.