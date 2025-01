C’est un cadeau qui réjouit le cœur du musicien congolais René Soso Pembé. Son ami et collègue, Fally Ipupa, lui a offert une magnifique voiture il y a quelques jours. René Soso Pembé a reçu ce précieux cadeau à son retour d’une tournée en Europe selon ce que rapporte Abidjanshow. L’heureux bénéficiaire n’a pas tardé à exprimer sa joie et sa reconnaissance envers « El Mara » pour cet acte généreux.

En plus de leur collaboration musicale, René Soso Pembé et Fally Ipupa partagent une relation amicale et fraternelle. Pour rappel, les deux artistes ont travaillé ensemble sur la chanson « 207 » , un titre phare du répertoire de Fally Ipupa, également connu sous le nom de « Dicap La Merveille ».

Cet acte de générosité de Fally Ipupa a été largement salué par les internautes sur les réseaux sociaux, renforçant l’image d’un artiste au grand cœur et fidèle en amitié.