Le rapport 2025 de Global Firepower (GFP) met en lumière les armées africaines les moins performantes. Basé sur une analyse détaillée de la puissance militaire de 145 pays, ce classement évalue plusieurs critères, dont les budgets de défense, le nombre de soldats actifs, et les capacités opérationnelles. Voici un résumé des armées africaines les plus faibles selon ce rapport.

Le top 10 des armées africaines les plus faibles

Bénin

Le Bénin se classe 144e au plan mondial, juste devant le dernier pays du classement. Sur 38 armées africaines évaluées, il occupe la 38e place. Avec un score PwrIndx de 4 3156, le pays dispose d’un budget de défense limité, évalué à 98 350 000 dollars, selon GFP. Centrafrique

Positionnée 143e au niveau mondial et 37e en Afrique, la Centrafrique obtient un score de 4,2347. Son budget militaire, légèrement supérieur à celui du Bénin, s’élève à 290 000 000 dollars, mais les défis sécuritaires internes et le manque d’équipement moderne impliquent la performance de son armée. Somalie

La Somalie, pays de la Corne de l’Afrique, est classée 142e au monde et 36e en Afrique, avec un score PwrIndx de 4,2037 . Malgré un budget de défense de 171 002 350 dollars , l’instabilité politique et les conflits internes compliquent la modernisation de ses forces armées. Sierra Leone

L’armée de la Sierra Leone est classée 140e sur 145 pays, et 30e en Afrique, avec un score de 3,9701. Elle bénéficie d’un budget de défense de 228 600 000 dollars , mais ses ressources humaines et matérielles restent limitées. Libéria

Le Libéria se positionne à la 138e place mondiale et 34e en Afrique, avec un score PwrIndx de 3,7781. Son budget de défense, évalué à 364 800 000 dollars , est parmi les plus élevés de ce classement, mais son armée reste sous-équipée. Gabon

Le Gabon, avec un score de 3,1805 , est classé 133e sur le plan mondial et 33e en Afrique. Malgré un budget de défense de 274 820 000 dollars , le pays peine à développer des capacités militaires compétitives à l’échelle internationale. Madagascar

L’armée malgache occupe la 130e place mondiale et la 32e place en Afrique, avec un score de 3,0609. Elle dispose d’un budget défense de 112 210 000 dollars et compte environ 13 500 soldats actifs . Burkina Faso

Dirigé par Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se classe 129e au monde et 31e dans le classement des armées africaines, avec un score de 2,9734 . Son budget militaire, de seulement 81 280 000 dollars, est l’un des plus faibles du classement, ce qui explique son retard par rapport aux autres pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). Sénégal

L’armée sénégalaise est classée 125e à l’échelle mondiale et 30e en Afrique, avec un score PwrIndx de 2,8116 . Elle bénéficie d’un budget défense de 465 150 000 dollars et compte environ 17 000 soldats actifs, une force modeste mais mieux structurée que celles des pays précédents. Mauritanie

Avec 31 540 soldats actifs, l’armée mauritanienne est la plus puissante de ce top 10. Classée 123e au plan mondial et 29e en Afrique, elle obtient un score de 2,7977. Son budget de défense atteint 261 250 000 dollars.

Le classement des puissances militaires de Global Fire Power, basé sur plus de 60 critères, évalue divers facteurs tels que les effectifs militaires, l’équipement des armées, le budget de la défense et les moyens logistiques. L’objectif est de fournir un indice de puissance militaire aussi objectif que possible. Il est à noté que globalement, les armées africaines tentent de monter en puissance. Avec les réformes et les projets d’acquisitions en cours dans plusieurs pays, le prochain classement s’annonce positif pour ces derniers.