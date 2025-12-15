Avion nigérian bloqué au Burkina : le silence du Portugal intrigue

Une affaire d’avion nigérian forcé d’atterrir à Bobo-Dioulasso implique le Portugal. Plus d’une semaine après le début de l’affaire, le Nigéria est seul à soutenir l’hypothèse selon laquelle l’engin était en route pour le Portugal.

Avion militaire nigérian : le Portugal refuse de confirmer

Le 8 décembre dernier, un avion C-130 de la Force aérienne nigériane survolant le Burkina Faso est contraint d’atterrir à l’aéroport de Bobo-Dioulasso. Les 11 membres de l’équipage avancent une panne pour justifier leur atterrissage d’urgence. Pour Ouaga, cet atterrissage pose problème puisque l’engin n’a jamais signalé sa présence dans le ciel burkinabè.

Pour justifier la présence de cet appareil militaire dans le ciel puis sur le sol burkinabè, le Nigéria parle d’une mission de l’équipage vers le Portugal.

Depuis le déclenchement de l’affaire, un véritable ballet diplomatique entre Abuja et Ouaga est en cours pour libérer l’équipage et l’appareil. Sauf que les autorités du Burkina Faso enquêtent sur la véritable mission du C-130 et travaillent donc à retracer son parcours : départ, destination et actions pendant le vol.

Cité dans le dossier, le Portugal reste à bonne distance de l’affaire. Aucun collaborateur du président Marcelo Rebelo de Sousa n’a jusqu’ici reconnu aucune mission d’un avion nigérian vers une de ses destinations, ce qui amplifie l’embarras dans lequel se trouve Abuja dans cette affaire.

Notre correspondant à Ouaga rapporte, d’un point de vue burkinabè, que le survol du territoire par cet appareil pose problème. Le fait que le Nigéria ait participé à la contre-offensive de l’armée béninoise contre les putschistes qui ont tenté de renverser le président Patrice Talon fait que cet acte ne peut être anodin. Avec les rumeurs qui ont circulé d’un « soutien » du Burkina Faso aux putschistes, il est fort possible qu’il soit entré au Burkina pour des raisons autres qu’une panne.

C-130 bloqué à Bobo-Dioulasso : le Portugal reste muet

Selon un spécialiste militaire approché par Afrique Sur 7, « un appareil C-130 ne peut véritablement s’engager dans une action de bombardement de positions au sol. Selon lui, ce type d’engin ne sert qu’à l’insertion et à l’extraction de forces spéciales sur un terrain ».

Il insiste sur le fait que l’avion C-130 du Nigéria aurait pu « faire du parachutage de commandos ou de matériel en volant à basse altitude, y compris de nuit ». Pour lui, « l’avion nigérian est polyvalent, mais il peut difficilement servir à des frappes. Le Nigéria est équipé d’appareils bien plus redoutables pour ce type de mission ».

Le fait que l’engin n’ait pas encore décollé pour Abuja est sans doute dû au fait que le Burkina Faso cherche à s’assurer qu’il n’a inséré aucun combattant ou du matériel sur son sol.

Une confirmation officielle de la version nigériane par le Portugal pourrait aider à démêler le vrai du faux dans cette affaire, malgré son silence assourdissant sept jours après les faits.