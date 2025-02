Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, s’est lancé dans une quête audacieuse : atteindre la souveraineté économique. Cette ambition, partagée avec le Mali et le Niger au sein de l’Alliance des États du Sahel, vise à réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l’aide étrangère et à exploiter pleinement son potentiel économique interne.

Un pari audacieux pour l’avenir du Burkina Faso

Le professeur Hamidou Sawadogo, enseignant-chercheur en économie monétaire et financière à l’université Joseph Ki-Zerbo, souligne l’importance de cette approche : « Vous avez un modèle d’économie endogène qui est de mettre l’accent sur les ressources internes. Cela a permis au chef d’Etat et au gouvernement de mettre l’accent sur l’agriculture. Mais le second volet, c’est essentiellement l’industrialisation de notre production. »

L’agriculture a été placée au centre des priorités économiques, avec des investissements conséquents et une augmentation des outils de production. La campagne 2024 a ainsi permis de produire près de 6 millions de tonnes de céréales.

Pour consolider ces avancées, la sécurisation du territoire est essentielle. Le professeur Sawadogo ajoute : « Personnellement, j’allais recommander de mettre encore plus de moyens au niveau de la défense du territoire pour que nous puissions exister. Et une fois que l’on arrive à bouter hors de nos comptes les allant dans ce sens, maintenant nous pourrons continuer ce que nous appelons un développement endogène. »

Les efforts du gouvernement commencent à porter leurs fruits, avec une amélioration de la croissance économique, une accélération du PIB et une prévision de croissance de 3,7 % en 2024.

Cependant, le Burkina Faso doit encore faire face à des défis sécuritaires et structurels persistants. Le pays devra ajuster son modèle économique pour répondre aux réalités de son développement et assurer une croissance durable et inclusive.

Le Burkina Faso semble déterminé à tracer sa propre voie vers la souveraineté économique. En misant sur ses ressources internes, en renforçant son agriculture et en améliorant la sécurité de son territoire, le pays se donne les moyens de construire un avenir plus prospère pour ses citoyens.