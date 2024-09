Burkina Faso, les autorités militaires ont renforcé leur coopération avec le Fonds monétaire international (FMI). Un accord a été conclu en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies le lundi 23 septembre 2024 à New York.



Le Burkina Faso sécurise son avenir économique grâce au FMI



Le Fonds monétaire international (FMI) et une délégation burkinabè, composée du ministre des Affaires étrangères et de la ministre déléguée chargée du Budget, ont procédé à une revue rapide de leur coopération. Cette initiative a eu lieu lors d’une séance de travail dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies.



À l’issue de cette séance, les représentants du Burkina Faso ont exprimé leurs préoccupations concernant la situation économique du pays et ont sollicité des financements supplémentaires pour relever les défis actuels. Ils ont assuré que des réformes sont en cours pour consolider les résultats obtenus. Selon le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, le pays maintient la discipline financière et contient l’inflation malgré les défis, ce qui témoigne de sa résilience et de sa capacité à mettre en œuvre des politiques publiques efficaces.



Pour le chef de la diplomatie burkinabè, malgré le contexte de lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso a réalisé des performances économiques satisfaisantes, marquées par la maîtrise de l’inflation et une gestion rigoureuse des dépenses publiques.

Par ailleurs, Régis N’sonde, membre du conseil d’administration du FMI, a affirmé que les performances du Burkina Faso étaient très satisfaisantes, surtout au regard des circonstances difficiles en termes de sécurité. D’après ce membre du conseil d’administration du FMI, une délégation de cette institution financière se rendra bientôt au Burkina Faso.