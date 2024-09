Au Burkina Faso, une nouvelle tentative de coup d’État a été déjouée. Les hommes du capitaine Ibrahim Traoré ont procédé à plusieurs arrestations, selon les informations livrées par le ministre de la Sécurité publique à la télévision nationale.

Ibrahim Traoré et ses hommes réussissent à déjouer une nouvelle tentative de déstabilisation au Burkina Faso

Les forces de sécurité et de défense ainsi que les services de renseignement du Burkina Faso sont en état de veille à chaque instant. Selon Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité, une nouvelle tentative de déstabilisation du pouvoir d’Ibrahim Traoré vient d’être déjouée. En effet, le plan des ennemis était de mener des attaques contre trois différents lieux bien ciblés. Il s’agit du palais de la présidence, d’une base aérienne puis de la frontière pour avoir mainmise sur ces trois endroits stratégiques. Mais c’était sans compter sur la vigilance du régime militaire au pouvoir dans le pays.

Le ministre de la Sécurité indique que plusieurs membres des forces armées et des acteurs politiques, notamment des anciens ministres, sont impliqués dans cette nouvelle tentative de coup d’État contre le président Ibrahim Traoré. Aussi, le nom de l’ancien patron de la transition au Burkina Faso, Paul Henri Damiba est de nouveau cité. Tout compte fait, plusieurs membres de ce vaste réseau ont été mis aux arrêts. Et les investigations se poursuivent pour arriver à un démantèlement complet des cerveaux de ce projet criminel.

À noter que le régime en place au Burkina Faso n’est pas à sa première tentative de déstabilisation. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes font face à une multitude de projets visant à les évincer. Mais grâce à leur professionnalisme et à leur savoir-faire, ils sont jusque-là arrivés à avoir une longueur d’avance sur les assaillants et à déjouer leur plan diabolique.