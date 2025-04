Le Trésor public camerounais a lancé ce lundi 14 avril 2025 une série d’émissions de titres sur le marché de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC). Cette initiative vise à mobiliser des fonds importants, atteignant un montant total de 70 milliards de francs CFA. Ces opérations financières s’inscrivent dans la stratégie du gouvernement pour financer ses projets et obligations.

Détails des émissions de titres

Le Cameroun propose aux investisseurs deux Obligations du Trésor Assimilables (OTA) avec des échéances différentes. La première obligation a une maturité de trois ans et offre un taux d’intérêt de 6%. L’objectif est de lever 15 milliards de FCFA à travers cet instrument financier. La seconde OTA a une durée de dix ans et propose un taux d’intérêt plus attractif de 8%, visant à mobiliser 10 milliards de FCFA.

En parallèle de ces nouvelles émissions par adjudication, le gouvernement camerounais a également rouvert la souscription pour des émissions antérieures. Ces opérations d’abondement concernent deux OTA de trois ans, rémunérées respectivement à 6,25% et 5,5%. Le montant total recherché à travers ces réouvertures s’élève à 30 milliards de FCFA. Une autre opération d’abondement porte sur des OTA de sept ans, assorties d’un taux d’intérêt de 6,5%, avec un objectif de mobilisation de 15 milliards de FCFA. Les acteurs du marché attendent avec intérêt les résultats de ces différentes opérations de financement.

Stratégie financière du cameroun

Selon la loi de finances 2025, le Trésor public camerounais est autorisé à mobiliser jusqu’à 380 milliards de FCFA par le biais d’émissions de titres publics au cours de l’année. Le recours au marché de la BEAC est une pratique courante pour le Cameroun, qui figure parmi les principaux émetteurs depuis le lancement de ce marché en 2011. « Le Cameroun est un acteur majeur du marché des titres publics de la BEAC depuis sa création », souligne un analyste financier basé dans la région.

Au-delà de ces opérations sur le marché régional, l’article suggère que le Cameroun pourrait envisager d’émettre un nouvel emprunt obligataire sur le marché financier unifié de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Cette option pourrait permettre de diversifier les sources de financement et d’atteindre l’objectif de mobilisation de fonds fixé par la loi de finances.

La CEMAC regroupe six pays : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine. « Un emprunt obligataire sur le marché de la CEMAC pourrait compléter les ressources mobilisées sur le marché de la BEAC », indique un expert en finances publiques. Les prochaines semaines devraient apporter plus de clarté sur la stratégie de financement globale du Cameroun pour l’année 2025.