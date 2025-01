Lors d’un récent entretien entre deux concerts, Himra a surpris ses fans en partageant sa vision des featurings.

Au micro de la presse ivoirienne, Himra n’a pas hésité à dévoiler les secrets de ses collaborations. « Ma conception des feats est assez particulière. Même si tu me proposes un milliard, si ce que tu fais ne m’accroche pas, je ne ferai pas le feat », a-t-il confié. Selon Himra, l’argent n’est pas une priorité lorsqu’il s’agit de collaborations. Il privilégie avant tout la qualité artistique et la connexion musicale. « Pour faire un featuring, je dois d’abord aimer ce que tu fais, et cela doit correspondre à mon univers musical. Les feats, c’est aussi ton image qui est en jeu », a-t-il ajouté.