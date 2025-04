Le gouvernement au Burkina Faso a officiellement lancé le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) à Ouagadougou le jeudi 10 avril 2025. Ce service, accessible gratuitement via le numéro 15, ambitionne de faciliter l’accès aux soins d’urgence pour la population, qu’elle réside en zone urbaine ou rurale. Cette initiative marque une avancée significative dans le système de santé du pays, promettant une prise en charge rapide et efficace des situations critiques.

Le SAMU à Ouagadougou : une réponse rapide aux urgences

Le lancement du SAMU à Ouagadougou s’est déroulé en présence de plusieurs figures gouvernementales et d’acteurs majeurs du secteur de la santé. Le ministre d’État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le Général Célestin Simporé, représentant le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé cette cérémonie importante. Ce nouveau service fonctionne 24 heures sur 24 et se révèle accessible grâce à un numéro court et gratuit, le 15. Sa mission essentielle est de prendre en charge les urgences médicales qui surviennent en dehors des structures de santé existantes.

Lors d’un appel, une équipe médicale peut être mobilisée rapidement. Cette équipe est composée, selon les besoins, d’un médecin et d’un infirmier qualifiés. Ils se déplacent à bord d’une ambulance équipée pour prodiguer les premiers soins de réanimation sur place. Ensuite, ils assurent le transfert du patient vers un établissement hospitalier adapté à sa condition. Le Général Simporé a souligné l’importance de ce centre de régulation. Il a affirmé que « le centre de régulation du SAMU permet à tout Burkinabè d’avoir au bout du fil, 24 h sur 24 et gratuitement, un agent de santé pour répondre aux urgences graves ».

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean Claude Kargougou, a mis en lumière la nature mobile de cette intervention. Il a comparé l’action du SAMU à un « hôpital mobile ». Selon lui, « c’est comme si l’hôpital se déplaçait vers le malade pour entamer les premiers soins rapidement ». Le président de la Délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a exprimé l’engagement des autorités locales à soutenir pleinement le bon fonctionnement de ce dispositif essentiel.

Lire aussi : Burkina Faso ambitionne l’exportation de viande



Extension progressive du service à l’échelle nationale

Le SAMU est un service gratuit pour les usagers, une volonté affirmée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. L’ambition ne s’arrête pas Ouagadougou , la capitale burkinabè. Le déploiement du SAMU est prévu prochainement à Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du pays. Par la suite, le service sera étendu progressivement à l’ensemble des treize régions du Burkina Faso.

Cette expansion progressive témoigne de la volonté du gouvernement de garantir un accès équitable aux soins d’urgence pour tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence. L’initiative représente un pas important vers l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services de santé dans tout le pays.