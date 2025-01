Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a reçu en audience vendredi le nouveau Représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel, Joâo Cravinho. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur l’avenir des relations entre Bamako et l’UE, ainsi que sur les défis auxquels fait face la région du Sahel.

Mali-UE : une nouvelle dynamique dans la coopération

Les discussions ont été particulièrement fructueuses, les deux parties ayant souligné l’importance d’une coopération renforcée. Les échanges ont porté notamment sur les modalités pratiques de cette coopération, les enjeux sécuritaires de la région et le processus de retour à un ordre constitutionnel au Mali.

Abdoulaye Diop a réaffirmé l’attachement de son pays à une transition politique pacifique et inclusive. Il a également souligné la volonté du Mali de renforcer sa coopération avec l’Union européenne dans les domaines du développement, de la sécurité et de la gouvernance.

De son côté, Joâo Cravinho a salué les efforts du Mali pour trouver des solutions durables aux défis auxquels il est confronté. Il a réitéré le soutien de l’Union européenne à la transition politique en cours et s’est engagé à renforcer le partenariat entre les deux parties.

Ces discussions s’inscrivent dans un contexte régional marqué par l’instabilité et les défis sécuritaires. Le Sahel fait face à de nombreux problèmes, notamment le terrorisme, la criminalité organisée et les changements climatiques. La coopération entre le Mali et l’Union européenne est donc essentielle pour faire face à ces défis communs.