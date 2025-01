Le Real Madrid se déplace à Valladolid ce soir à 21h pour le compte de la 21ème journée de Liga. Privé de Vinicius Jr, suspendu, Carlo Ancelotti a opté pour un 4-3-3 offensif avec un trio d’attaque composé de Kylian Mbappé, Rodrygo et Brahim Díaz.

Les compositions officielles de Valladolid – Real Madrid

Après le match nul de l’Atlético de Madrid face à Villarreal, les Merengues ont l’opportunité de prendre les commandes de la Liga. Une victoire ce soir leur permettrait de compter quatre points d’avance sur leur rival madrilène.

Pour ce déplacement à Valladolid, le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti a choisi de faire confiance à une défense à quatre avec Rüdiger et Tchouaméni en charnière centrale. Sur les côtés, on retrouve Asensio à droite et Garcia à gauche. Au milieu de terrain, le trio Ceballos-Valverde-Bellingham aura la lourde tâche de récupérer les ballons et de lancer les offensives.

En attaque, le trident Mbappé-Rodrygo-Díaz promet des combinaisons rapides et dangereuses. Le jeune international marocain Brahim Díaz, en pleine forme, aura à cœur de confirmer sa bonne passe.

De son côté, Valladolid, lanterne rouge du championnat, abordera ce match avec l’envie de créer la surprise. Les joueurs de Pacheta tenteront de profiter des espaces laissés par la défense madrilène pour espérer décrocher un résultat positif. Ce match s’annonce passionnant et pourrait avoir des conséquences importantes sur la course au titre.

Les compositions officielles :

Real Valladolid : Hein – Pérez, Torres, J. Sanchez, Rosa – Sylla, Amallah, Martin – Anuar, André, I. Sanchez.

Real Madrid : Courtois – Asencio, Tchouaméni, Rüdiger, Garcia – Ceballos, Valverde, Bellingham – Brahim, Mbappé, Rodrygo.