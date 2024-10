Le ministre russe de la Défense, Andreï Beloussov, a échangé avec le Premier ministre burkinabè, Dr Apollinaire Kyelem de Tambèla, en marge des « Journées économiques du Burkina Faso » à Moscou. Cette rencontre a permis aux deux parties de revisiter les points clés de leurs relations bilatérales.

Entretien entre le ministre russe de la Défense et Apollinaire Kyelem de Tambèla

Lors de cet entretien, les officiels ont passé en revue les relations diplomatiques qui unissent leurs pays, en particulier dans le domaine militaire.

Pour le ministre russe de la Défense, les relations et les formes de coopération entre la Russie et le Burkina Faso sont à saluer. « Les relations russo-burkinabè reposent sur les principes de respect mutuel et de prise en compte des intérêts de chacun. Elles ont pris une dynamique positive ces dernières années », a déclaré Andreï Beloussov. Il a ajouté que cette rencontre représente une « nouvelle étape » dans le développement de leurs relations amicales.

De son côté, le Premier ministre burkinabè a exprimé sa satisfaction d’avoir eu ces échanges avec le ministre russe. Il s’est également réjoui de la qualité des relations entre leurs deux pays.

Depuis le coup d’État ayant porté Ibrahim Traoré au pouvoir, le Burkina Faso a renforcé ses liens avec la Russie. Ouagadougou s’est ouvertement tourné vers Moscou pour développer une coopération dans plusieurs domaines, notamment militaire et technologique.