La normalisation des relations entre le Bénin et le Niger avance à grands pas. Après la réception des lettres de créances de Gildas Agonkan comme nouvel ambassadeur du Bénin au Niger, les autorités nigériennes préparent la nomination d’un nouvel ambassadeur du Niger au Bénin.

Bénin – Niger : Niamey va nommer un nouveau représentant diplomatique à Cotonou

Niamey entame le processus de nomination d’un nouvel ambassadeur au Bénin. En effet, une demande d’agrément a été soumise au ministre béninois des Affaires étrangères. Selon Bib FM, le diplomate pressenti serait un magistrat de formation. Cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large de réconciliation, marqué par deux récentes rencontres entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, en septembre, à Pékin et à New York.

Cette annonce de nomination survient alors que le Bénin a autorisé, depuis quelques semaines, la reprise du chargement de brut nigérien. Depuis le premier chargement, trois autres navires sont déjà passé sur la plateforme de Sèmè-Podji, point de chute du Pipeline.

On peut donc dire que les deux pays sont sur le point de renouer des relations pacifiques. Ces récents échanges diplomatiques entre Cotonou et Niamey se déroulent dans un climat apaisé, loin des tensions et invectives liées au début de la crise, née du coup d’État de juillet 2023. Liés par des enjeux politiques, économiques et sécuritaires communs, les deux pays ont un intérêt partagé à renforcer leur partenariat.