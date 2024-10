En Côte d’Ivoire, l’effondrement d’un immeuble R+3 en construction sur des habitations voisines a fait un mort et trois blessés. Le drame a eu lieu le dimanche 13 octobre 2024 à Yopougon.



Côte d’Ivoire : un immeuble s’effondre et fait des blessés graves



Quelques heures après l’incident, la compagnie de Yopougon alertée s’est dépêchée sur les lieux. Selon le rapport des forces de secours, on note des dégâts matériels considérables, plusieurs blessés et une perte en vie humaine.



En plus, une victime a été prise en charge par le médecin de garde et évacuée au CHU de Yopougon, où elle reçoit des soins d’urgence. Des opérations de recherche sont toujours en cours. Par ailleurs, il convient de noter qu’en deux semaines, près de trois effondrements ont eu lieu en Côte d’Ivoire.

Deux à Yopougon et un à Attingué, entraînant des morts et des blessés. Cette situation devait attirer l’attention des autorités pour mettre en place une politique adéquate visant à sensibiliser les populations sur les dangers et les causes probables de ces effondrements répétitifs dans le pays.