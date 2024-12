Le Nigéria a conclu un accord avec la société d’ingénierie China National Chemical Engineering Company (CNCEC). Cet accord porte sur la réhabilitation de l’usine de traitement du gaz pour l’Aluminum Smelter Company of Nigeria (ALSCON). Le montant de cet accord s’élève à 1,2 milliard de dollars.

Le Nigéria peut désormais rêver grâce à la CNCEC

Depuis plus de 10 ans, les fonderies d’ALSCON au Nigéria ne fonctionnent plus en raison d’une insuffisance énergétique. Cet arrêt a eu un impact négatif sur les finances et l’économie de l’entreprise, détenue à 85 % par des investisseurs russes.

Pour remédier à cela, le Nigéria, dans l’optique de relancer les fonderies d’ALSCON (l’Aluminum Smelter Company of Nigeria), a signé un accord de 1,2 milliard de dollars avec la société d’ingénierie China National Chemical Engineering Company (CNCEC). Selon les informations, la société chinoise aura pour mission de réhabiliter l’usine de traitement de gaz, en sécurisant un approvisionnement quotidien de 135 millions de pieds cubes standards de gaz. Cet approvisionnement permettra de générer 540 mégawatts d’électricité.

Accord pour la monétisation du gaz naturel

Grâce à cet accord de 1,2 milliard de dollars avec la société d’ingénierie China National Chemical Engineering Company (CNCEC), le Nigéria entend promouvoir la monétisation de son gaz naturel. Cela renforcera la position du pays comme l’un des plus importants détenteurs de réserves de gaz sur le continent, étant le troisième producteur de gaz naturel en Afrique derrière l’Algérie et l’Égypte. Ainsi, selon la Banque Africaine de Développement (BAD), la production d’or noir devrait s’intensifier en Afrique, avec une croissance prévue de 3,2 % en 2024, qui passera à 3,4 % en 2025.

Illustration de l’intensification de la production pétrolière

Pendant 20 ans, la NNPC Marketing Limited (NGML) fournira quotidiennement 100 millions de pieds cubes standards de gaz. Cette alimentation sera destinée au complexe de raffinage et de pétrochimie du groupe Dangote.