Le gouvernement fédéral nigérian lance un fonds de 650,5 millions de dollars pour faciliter l’accès à la propriété. Cette initiative vise à réduire le déficit de 28 millions d’unités de logement. Un prêt de 40 ans de la Banque mondiale soutient ce programme.

Un plan ambitieux pour le logement au Nigéria

Face à une crise du logement qui touche des millions de Nigérians, le gouvernement fédéral agit. Il met en place un fonds de 650,5 millions de dollars. L’objectif principal est de faciliter l’accès à la propriété. Le déficit de logements est estimé à 28 millions d’unités. Le programme propose des prêts hypothécaires plus accessibles.

Le financement concessionnel de la Banque mondiale, via l’Association internationale de développement (IDA), joue un rôle clé. Ce prêt, d’une durée de 40 ans, réduit le coût des emprunts pour les futurs propriétaires. Il accélère la construction de nouveaux logements. Le manque d’infrastructures et le coût élevé des matériaux freinent le secteur immobilier. Les autorités espèrent stimuler l’offre et encourager la construction à grande échelle.

Au-delà de l’aspect social, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de croissance économique. Le secteur immobilier représente un levier stratégique pour la création d’emplois. Il attire également des investissements étrangers. En facilitant l’accès au crédit immobilier, le Nigeria dynamise son marché intérieur. Il favorise un développement urbain plus inclusif.

Lire aussi : Le Nigéria libère plus de 4 000 détenus et allège son budget



Les défis à venir

Le succès du projet dépend de mécanismes efficaces. Ils doivent garantir la transparence dans l’attribution des fonds. Les dérives bureaucratiques doivent être évitées. Le pays veut offrir à des millions de citoyens la possibilité d’accéder à un toit décent.