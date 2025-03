Un projet d’envergure promet de transformer le paysage économique du Nigeria. La construction d’une cimenterie dans l’État de Kebbi devrait créer des milliers d’emplois. Cette initiative arrive à un moment crucial, alors que le pays lutte contre la pauvreté et le chômage.

Un tremplin pour l’économie nigériane

La nouvelle cimenterie, fruit d’un investissement du secteur privé, s’inscrit dans la vision du président Bola Ahmed Tinubu. L’objectif est clair : stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté. L’usine, avec une capacité de production de 3 millions de tonnes par an, devrait dynamiser l’industrie locale.

Le ministre des Finances, M. Wale Edun, souligne l’importance de ce projet. « L’usine représente un modèle d’investissement piloté par le secteur privé, en accord avec la vision du président Bola Ahmed Tinubu pour la stabilité économique, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté ». L’infrastructure offrira des opportunités d’emploi directes et indirectes, bénéficiant à des milliers de Nigérians. La création de 20 000 emplois directs et de 25 000 emplois indirects représente un espoir pour de nombreuses familles.

La lutte contre le chômage, surtout chez les jeunes, constitue un défi majeur pour le Nigeria. Chaque année, des millions de jeunes arrivent sur le marché du travail, mais les perspectives d’emploi restent limitées. Le taux de chômage, estimé à 22,78 % en moyenne entre 2021 et 2025, témoigne de cette réalité.

Le gouvernement a mis en place des initiatives pour atténuer ce problème. Des aides financières temporaires sont allouées à 15 millions de ménages. De plus, des programmes tels que le Programme d’investissement dans les entreprises numériques et créatives et le programme national d’exportation des jeunes talents visent à offrir de nouvelles opportunités.

Des défis socio-économiques persistants

Le Nigeria fait face à des difficultés socio-économiques importantes. L’inflation persistante entrave la croissance et accentue la précarité. Selon la Banque mondiale, près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté international. Un rapport de la Banque mondiale, publié en octobre 2024, indique que « 47% de la population nigériane vit en dessous du seuil international de pauvreté de 2,15 $ par jour ».

Le Plan national de développement (PND) 2021-2025 ambitionne de créer 21 millions d’emplois et de sortir 35 millions de personnes de la pauvreté. Le gouvernement reconnaît que la croissance économique n’a pas suivi le rythme de la croissance démographique. Cette situation a contribué à l’augmentation du chômage et de la pauvreté.