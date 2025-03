Des camions immatriculés au Bénin ont été interceptés au Nigéria, transportant une quantité impressionnante de carburant de contrebande. Cette opération, menée par les douaniers nigérians dans l’État de Kebbi, met en lumière les efforts continus pour lutter contre le trafic illicite de carburant. La saisie représente un coup dur pour les réseaux de contrebande, avec une valeur estimée à 125 millions de nairas.

125 000 litres saisis

L’opération a permis de saisir 125 000 litres de Premium Motor Spirit (PMS), dissimulés dans trois camions de marque Scania. Le premier camion, immatriculé BC-7184RB, contenait 766 bidons de 25 litres et 18 fûts de 200 litres. Le second, immatriculé AT-2457RB, transportait 1 454 bidons de 25 litres et plusieurs fûts de 200 litres. Le troisième camion, immatriculé BV-6240RB, transportait 1 350 bidons de 25 litres et 18 fûts de 200 litres. « Cette saisie s’inscrit dans le cadre de nos efforts pour lutter contre le trafic illicite de carburant », a déclaré le Contrôleur général des douanes, Bashir Adewale Adeniyi. En plus de ces cargaisons, les agents ont découvert 805 bidons de 25 litres de carburant dans plusieurs zones identifiées comme des points sensibles pour la contrebande, notamment à Dolekeina, Zaria Kalakala, Tunga Waterside et Lolo Tsamiya.

Lire aussi : Nigéria : la raffinerie Dangote conquiert le marché américain



Impact sur l’économie

Le trafic illicite de carburant nuit gravement à l’économie nationale. Cette activité illégale prive le gouvernement de revenus importants et perturbe le marché légal du carburant. De plus, elle compromet la sécurité des frontières, car les réseaux de contrebande peuvent également être impliqués dans d’autres activités illégales. « Nous sommes déterminés à mettre fin à ce fléau », a affirmé Bashir Adewale Adeniyi. Les autorités nigérianes intensifient leurs efforts pour renforcer la surveillance des frontières et démanteler ces réseaux. Cette saisie représente un coup dur pour les contrebandiers, mais la lutte est loin d’être terminée.