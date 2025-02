Le pape François a été admis à l’hôpital Policlínica Agostino Gemelli à Rome pour traiter une bronchite persistante. Cette décision fait suite à des difficultés récentes lors de ses engagements publics, où il a dû déléguer certaines fonctions en raison de son état de santé. Le pontife, connu pour son engagement envers la paix et la justice sociale, a déjà été hospitalisé par le passé pour des problèmes respiratoires.

Le pape François: un souci de santé récurrent

Le pape François, âgé de 86 ans, a régulièrement lutté contre divers problèmes de santé, notamment des douleurs aux genoux et des complications pulmonaires. Son hospitalisation vise à assurer un traitement approprié afin de préserver sa capacité à remplir ses fonctions papales et à continuer de voyager pour promouvoir des messages de paix et de réconciliation à travers le monde.

Engagements pour l’Afrique et au-delà

Depuis son élection en 2013, le pape François a fait de multiples voyages en Afrique, témoignant de son soutien aux communautés locales et de son appel à la paix. Ses visites ont souvent été marquées par des discours contre les injustices sociales et économiques, ainsi que par des appels à la solidarité entre les religions.

En 2017, lors de son voyage au Mozambique, à Madagascar et à l’île Maurice, le pape a souligné l’urgence de protéger l’environnement et de lutter contre la pauvreté. Ces thèmes reflètent son engagement pour les plus vulnérables et son plaidoyer en faveur d’une action collective pour le bien-être mondial.