Le Sénégal s’emploie à donner une part importante au secteur du numérique dans sa croissance. Il enchaine des initiatives dans le domaine, à l’image de ce grand projet de création d’un cloud souverain. Le projet sera réalisé en collaboration avec la firme américaine Google.

Sénégal : les autorités signent un accord avec Google pour la mise en place d’un cloud souverain

Le Sénégal va disposer bientôt de son cloud souverain. Les services du ministère de la communication, des télécommunications et du numérique ont trouvé un accord avec Google pour la concrétisation de cette idée. Selon le ministère, le cloud souverain « permettra au Sénégal d’assurer la protection des données sensibles tout en répondant aux besoins croissants des administrations et des entreprises sénégalaises et africaines« .

L’accord a été signé lors de sa visite à la Silicon Valley du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Ce protocole d’accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie numérique du Sénégal, intitulée « le New Deal Technologique« . Cette nouvelle stratégie a pour objectif de renforcer les compétences, de démocratiser l’accès à Internet et aux services publics essentiels, afin de favoriser une transformation numérique inclusive, ambitieuse et résiliente au Sénégal.

Le partenariat scellé avec Google s’étend à ses services de cybersécurité, workspace et bien d’autres. Dans cette démarche, le gouvernement vise à « doter les entreprises des ressources nécessaires pour innover, croître et contribuer à l’économie numérique du pays ».

Dans une optique de recherche de partenariat assez large, les autorités sénégalaises ne se sont pas arrêtées au contrat avec Google. Elles ont tenté des approches avec d’autres géants du numérique. Le communiqué du ministère de la communication a signalé des discussions avec META et NVIDIA à propos de l’utilisation de l’IA open-source dans le cadre de la digitalisation de l’administration publique et de la promotion des talents en intelligence artificielle.

Des échanges ont également eu lieu avec 500 Global pour explorer les possibilités de financement des start-ups. Dans ce cadre, une table ronde au siège de ARM a réuni des fonds de capital-risque, comme AURION Capital et LG Capital, ainsi que le Département du Commerce des États-Unis. L’objectif est de promouvoir et de renforcer les partenariats économiques et financiers dans le secteur pour soutenir l’écosystème technologique en Afrique.