Le Togo recevra un appui financier de 17 milliards FCFA du Fonds Vert pour le Climat (FVC) par le biais de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) afin de renforcer sa résilience climatique. En effet, cet appui sera investi dans l’amélioration des services d’information climatique, des systèmes d’alerte précoce multi-aléas et des mesures d’adaptation locales.

Togo : renforcement de la résilience climatique pour le bien-être de la population

Le Togo et l’institution sous-régionale (BOAD) entretiennent une relation financière de longue date pour le développement du pays. L’année dernière, le pays a reçu un appui de 4,3 milliards FCFA de la BOAD afin de résoudre le problème des inondations, dans le cadre de ses Prêts Adaptés aux Catastrophes Naturelles (PACAN). Cette année, via la même institution, le pays de Faure Gnassingbé va recevoir un total de 17 milliards FCFA du Fonds Vert pour le Climat. Et ce, après que la BOAD a obtenu l’approbation du FVC pour cette nouvelle facilité au profit des communautés vulnérables du pays.

Un appui important pour le Togo de la part du mécanisme de financement climatique des Nations Unies. Ce projet vise à améliorer les services d’information climatique, les systèmes d’alerte précoce multi-aléas et les mesures d’adaptation locales. En effet, il sera mis en œuvre sur une période de cinq ans par l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) sous la supervision du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

La mission de la BOAD pour le développement des pays de l’UEMOA

La BOAD est une institution accréditée auprès du Fonds Vert pour le Climat depuis 2017. Elle mobilise des financements sous forme de dons et de prêts à des taux préférentiels variant de 0 à 1,75 %, ainsi que des garanties et des lignes de refinancement. Elle accompagne les pays de l’UEMOA dans l’élaboration de projets innovants et résilients grâce à ses Programmes d’Investissement Climat (PIC) et son Fonds d’Études Climat (FEC). Par ailleurs, son appui financier climatique pour le Togo s’inscrit dans le cadre d’une subvention de 30 milliards FCFA destinée à financer l’adaptation climatique dans les collectivités territoriales de la sous-région.