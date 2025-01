Ce n’est plus un secret. Serey Dié, s’est lancé dans le business après avoir tiré un trait sur sa carrière de footballeur. Loin des projecteurs du star-system, l’Ivoirien a investi dans l’élevage de volailles, une activité qui lui tient à cœur. Toutefois, sur sa page Facebook ce jeudi 23 janvier 2025, l’époux de Josey a confié que les défis ne manquent pas dans cette activité.

Show-business et agriculture : La double vie de Serey Dié après le footbal

Ce jeudi matin, Serey Dié a partagé avec ses abonnés des images de sa ferme où une maladie a ravagé la quasi-totalité de ses poulets. Fidèle à son habitude, il s’est exprimé en toute transparence dans un message empreint de motivation et de résilience. « J’ai toujours fait des lives quand je suis dans ma ferme, et cela donne envie à mes frères et sœurs d’avoir un jour la leur. Je parle bien évidemment des personnes qui aiment ce domaine comme moi », a-t-il écrit avant d’évoquer cette épreuve difficile. Il a poursuivi : « J’aimerais vous montrer cette phase difficile de l’élevage. Pas pour vous décourager, mais pour vous préparer mentalement. Il y a beaucoup de difficultés dans ce milieu, comme partout ailleurs. »

Après une brillante carrière de milieu défensif, notamment avec les Éléphants et le FC Sion, Serey Dié ne s’est pas contenté de l’élevage. Il s’est également investi dans le show-business, où il produit plusieurs artistes, dont sa compagne, la célèbre chanteuse ivoirienne Josey. Malgré les épreuves, Serey Dié reste un modèle de persévérance, inspirant de nombreux jeunes à entreprendre dans des secteurs diversifiés.