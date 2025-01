Face à la menace grandissante de l’orpaillage illégal, le gouvernement malien a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre ce fléau qui dégrade l’environnement et alimente les réseaux criminels.

Le Mali intensifie la lutte contre l’exploitation minière illégale

Les conséquences de l’orpaillage clandestin sont multiples et graves. On peut noter la dégradation des écosystèmes, la pollution des cours d’eau, la perte de biodiversité, les problèmes de santé pour les populations et financement d’activités illégales.

Pour faire face à cette situation, le gouvernement du Mali a décidé de renforcer la législation et de renforcer la coopération internationale. Ainsi, des opérations de contrôle et de saisie se multiplient sur l’ensemble du territoire. En 2024, 61 sites d’orpaillage illégaux ont été fermés et plus de 286 pelleteuses et 63 véhicules ont été saisis.

L’orpaillage illégal est un problème complexe qui touche de nombreux pays. Au Mali, il menace non seulement l’environnement, mais aussi la stabilité sociale et économique. En luttant contre ce fléau, le gouvernement vise à :

Protéger l’environnement en préservant les ressources naturelles et les écosystèmes fragiles.

Lutter contre la criminalité organisée en coupant les financements aux groupes armés et aux réseaux criminels.

Soutenir l’économie légale en vue de favoriser le développement d’une exploitation minière responsable et durable.

La lutte contre l’orpaillage illégal est un combat de longue haleine qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Le gouvernement appelle donc chacun à jouer son rôle pour préserver les ressources naturelles du pays et assurer un développement durable.