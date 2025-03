Forts de leur victoire (1-0) face au Burundi, les Éléphants de Côte d’Ivoire ont retrouvé leur terre natale ce samedi 22 mars 2025. Après une nuit de voyage depuis Meknès (Maroc), les champions d’Afrique en titre ont atterri à Abidjan, accueillis par une ambiance chaleureuse et prêts à se concentrer sur leur prochain défi.

Les Éléphants reviennent en héros, cap sur la Gambie pour consolider leur leadership en éliminatoire Mondial 2026

Partis de Meknès à 1h40 du matin, les Éléphants ont foulé le sol de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny à 6h20. Après les chaleureuses retrouvailles, les joueurs ont rejoint leur quartier général pour une phase de récupération cruciale. Selon les informations de la Fédération ivoirienne de football (FIF), une séance en salle est prévue dans l’après-midi, afin d’éliminer la fatigue du voyage et du match.

Dès dimanche, le capitaine Franck Kessié et ses coéquipiers vont reprendre avec une préparation intense en vue d’être en forma pour le prochain match. Une rencontre de la 6e journée des éliminatoires du mondial 2026, prévue face à la Gambie le lundi 24 mars à 19h GMT au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Plateau.

Actuellement en tête du groupe F, les hommes d’Émerse Faé sont déterminés l’objectif de cette trêve qui est de gagner les deux matchs et empocher les six points. Ils auront à cœur de conforter leur position de leader et de se rapprocher davantage de la qualification pour la Coupe du Monde 2026.