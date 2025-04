Ce samedi, le Gabon vote pour la première fois depuis le coup d’État militaire d’août 2023. Ce putsch a mis fin à plus de cinquante ans de règne de la dynastie Bongo. À Libreville, les affiches de campagne mettent en avant Brice Clotaire Oligui Nguema, l’actuel président de transition de ce pays riche en pétrole. Nombreux sont les Gabonais qui soutiennent Oligui Nguema, lui qui a pris le pouvoir en déposant Ali Bongo Ondimba, accusé de mauvaise gestion et de détournement de fonds publics.

Attentes fortes pour un Gabon nouveau

Les Gabonais espèrent profondément un changement concret après des décennies de dynastie Bongo, perçue comme profitant des ressources pétrolières du pays au détriment de la population. Oligui Nguema a su gagner le soutien populaire en promettant de lutter contre la corruption et d’apporter un véritable renouveau.

Eugène Ndonga, un fonctionnaire, exprime son soutien à M. Nguema et son espoir de voir les problèmes des citoyens ordinaires enfin pris en compte. « Le problème est le coût élevé de la vie. Et si le président, le futur président, peut porter un regard particulier sur les prix des denrées alimentaires, et pas seulement sur les prix des denrées alimentaires, mais aussi sur d’autres aspects de la vie quotidienne, ce sera une bonne chose pour nous », a-t-il déclaré.

Suite au coup d’État de 2023, les militaires ont désigné Oligui Nguema, alors chef de la Garde républicaine et cousin d’Ali Bongo, comme président d’un comité de transition chargé de diriger le Gabon vers un régime civil. Il a promis d’organiser des élections libres et équitables pour rétablir l’ordre constitutionnel.

En mars dernier, Oligui Nguema a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle, rejoignant sept autres prétendants au fauteuil suprême. La nouvelle constitution du Gabon, adoptée par référendum en novembre, fixe la durée du mandat présidentiel à sept ans, renouvelable une seule fois.

Lire aussi : Calme avant vote au Gabon : Oligui seul face à la présidentielle ?



Alphonse Mbamendene, un militaire à la retraite, soutient également la candidature d’Oligui Nguema. Il espère que ce dernier améliorera les infrastructures routières et le système de santé du pays, deux thèmes majeurs de sa campagne. « Il doit tenir toutes ses promesses. C’est bien de faire des promesses, mais il doit les tenir », a-t-il affirmé avec conviction. Le principal adversaire d’Oligui Nguema est Alain Claude Bilie-By-Nze, qui fut le Premier ministre d’Ali Bongo. Il a promis d’assainir les finances publiques, de créer des emplois pour les jeunes et de réduire la dépendance du Gabon vis-à-vis de la France, son ancien colonisateur.

Incertitudes malgré le soutien à Oligui Nguema

Malgré le retrait des forces militaires françaises de plusieurs nations africaines ces dernières années, le Gabon n’a pas signalé de changement dans la présence militaire française sur son territoire. Environ 350 soldats français sont actuellement stationnés dans le pays. Oligui Nguema est largement pressenti pour remporter l’élection de samedi, fort de son rôle dans le coup d’État qui a mis fin à la dynastie Bongo. Cependant, certains analystes estiment que le putsch de 2023 n’a pas nécessairement représenté le changement radical qu’il prétendait être.

Fred Kapabi, consultant politique indépendant basé à Libreville, nuance la portée du coup d’État. « L’objectif n’était pas de mettre fin à un système. L’objectif était de mettre fin à un régime », a-t-il déclaré depuis son bureau. Il ajoute : « Le coup d’État qui a eu lieu n’avait pas pour objectif de mettre fin à la dynastie du PDG. C’est la raison pour laquelle, après avoir chassé Ali Bongo et son régime, vous vous rendez compte que nous avons assisté à un retour massif des (partisans du PDG) ». Le Parti démocratique gabonais (PDG), l’ancienne formation politique d’Ali Bongo, a d’ailleurs annoncé son soutien à la candidature d’Oligui Nguema la semaine dernière, soulignant une certaine continuité malgré le changement de pouvoir.