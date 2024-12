Dr George Agyekum Donkor s’est prononcé sur l’importance des Institutions de Financement du Développement (IFD). Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), il estime que les IFD constituent des acteurs clés dans l’augmentation des capitaux et le financement de la croissance économique.

Le rôle des IFD dans la croissance économique

L’évolution en dents de scie de la croissance économique au niveau du marché des capitaux suscite beaucoup d’inquiétudes. Cela est lié à un manque de financement pour la réalisation de certains projets par les différents États. À cet effet, Dr George Agyekum Donkor a animé une conférence publique à l’école de commerce de l’Université des Études de Développement (UDS) de Tamalé, au Ghana, pour faire la lumière sur cette situation. Cet échange public portait sur le thème : « Façonner le paysage du financement du développement en Afrique : Défis et perspectives ».

Dans son intervention, le président de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a présenté les Institutions de Financement du Développement (IFD) comme un levier de la croissance économique. Dans leur rôle de mobilisateurs de ressources financières, les Institutions de Financement du Développement (IFD) ont une capacité de financement à long terme, selon Dr George Agyekum Donkor.

Elles constituent ainsi une source de financement ou d’assistance pour les nations souhaitant accroître leur économie.« Les IFD jouent un rôle important dans la croissance et le développement des économies émergentes et en développement. Elles sont essentielles pour favoriser l’expansion des marchés, réduire les risques et ouvrir les portes à d’autres investisseurs afin qu’ils accèdent à des marchés inexploités », a déclaré Dr Donkor.

La BIDC, un levier essentiel pour la transformation de l’Afrique de l’Ouest

Lors de sa conférence, Dr George Agyekum Donkor a également souligné les mérites de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO, dont il est le président.« Au fil des ans, la BIDC, en tant qu’IFD de premier plan en Afrique de l’Ouest, est devenue un levier essentiel de la transformation de l’Afrique de l’Ouest. Ceci grâce au financement des principaux projets et programmes dans les secteurs prioritaires des économies de la CEDEAO », a-t-il martelé.Les nations disposent désormais d’une meilleure compréhension des moyens pour financer leurs différents projets, à court et à long terme, tout en assurant une croissance économique durable.