Les incursions Mali-Mauritanie se multiplient, alimentant les tensions entre les deux pays. Une récente opération conjointe de l’armée malienne et du groupe paramilitaire russe Wagner, le 12 décembre dernier, à proximité de la frontière mauritanienne, en est la dernière illustration. Selon de multiples sources, une quinzaine de personnes, principalement des Mauritaniens, auraient été arrêtées lors de cette nouvelle incursion Mali-Mauritanie.

Les incursions Mali-Mauritanie : un défi humanitaire

La nouvelle incursion Mali-Mauritanie s’inscrit dans un contexte de tensions récurrentes à cette frontière poreuse. En avril 2024, une opération similaire avait déjà provoqué des blessés et des arrestations côté mauritanien. Les autorités mauritaniennes avaient alors dénoncé des « crimes récurrents » attribués à l’armée malienne.

La zone où se sont déroulées ces incursions Mali-Mauritanie est caractérisée par une frontière floue, fréquemment traversée par les populations locales. Cette situation géographique favorise les incursions et les malentendus entre les deux pays.

Les témoignages recueillis font état d’une situation particulièrement grave. Des tirs ont été entendus, des véhicules ont été emportés et des boutiques ont été saccagées. Des sources locales évoquent également des mouvements de panique au sein des populations civiles.

« Des mouvements de panique dans les villages mauritaniens sont également rapportés par des sources humanitaires », rapporte RFI.

Ni l’armée malienne, ni les autorités mauritaniennes n’ont souhaité s’exprimer officiellement sur ces événements. Cependant, des sources militaires mauritaniennes affirment que l’opération s’est déroulée entièrement sur le territoire malien.

Ces incursions Mali-Mauritanie mettent en évidence la complexité de la situation sécuritaire dans la région du Sahel. La présence de groupes jihadistes et de milices armées, ainsi que les rivalités entre les États, rendent la région particulièrement instable.

La frontière entre le Mali et la Mauritanie est devenue un véritable foyer de tensions, où se mêlent des enjeux sécuritaires, humanitaires et politiques. Les autorités des deux pays devront faire preuve de dialogue et de coopération pour apaiser les tensions et prévenir de nouvelles incursions Mali-Mauritanie.