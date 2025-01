Dans le classement 2025 des budgets militaires en Afrique, plusieurs pays ont consolidé leur position de leader, tandis que d’autres ont enregistré une avancée notable. Les budgets militaires constituent un indicateur clé pour mesurer la puissance militaire des nations. C’est un paramètre qui mesure reflétant leur capacité à assurer leur sécurité et leur influence régionale.

Force militaire en 2025 : top 10 des pays africains avec les plus gros budgets militaires

La défense nationale représente un domaine stratégique pour de nombreux pays africains. Plusieurs gouvernements allouent des ressources financières à leurs armées, dans un effort de modernisation et de renforcement de leurs capacités militaires. La vision derrière l’augmentation des budgets militaires se résume principalement à la sécurisation des frontières, la lutte contre le terrorisme, la participation aux missions de maintien de la paix ou encore l’affirmation de la souveraineté.

L’Afrique du Nord domine largement le classement, avec l’Algérie, le Maroc et l’Égypte en tête de liste. Ces nations consacrent des sommes considérables à l’équipement, à la formation, à l’entretien des forces armées, ainsi qu’au soutien logistique et social de leurs militaires.

Rang (budget) Pays Puissance militaire en Afrique Budget militaire (dollar) 1 Algérie 2e 25 000 000 000 2 Maroc 7e 13 000 000 000 3 Egypte 1er 5 879 500 000 4 Nigeria 3e 3 160 000 000 5 Libye 10e 3 060 000 000 6 Afrique du Sud 4e 2 266 800 000 7 Ethiopie 5e 2 097 575 000 8 Tanzanie 14e 1 406 745 334 9 Tunisie 13e 1 400 000 000 10 Kenya 11e 1 307 383 850 Source : Classement 2025 de Global Fire Power

Les budgets militaires permettent non seulement d’acquérir des équipements modernes, mais aussi de maintenir des forces armées prêtes et bien entraînées. L’Algérie, qui occupe la première place en termes de budget, continue de se doter d’armes sophistiquées et de moderniser ses infrastructures militaires. De son côté, l’Égypte, malgré son budget inférieur à celui de l’Algérie, demeure la première puissance militaire en Afrique grâce à ses partenariats stratégiques et sa longue tradition de défense nationale.

Le Nigeria, quatrième en termes de budget, continue de renforcer son armée pour répondre aux défis sécuritaires tels que le terrorisme et les conflits internes. L’Afrique du Sud, s’offre un budget plus modeste, mais il se démarque par ses capacités technologiques et ses industries de défense.