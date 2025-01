Le Nigeria a obtenu une subvention de 2 millions de dollars, soit 1,2 milliard de francs CFA, de la part de l’USTDA (Agence américaine pour le commerce et le développement). Cette subvention est destinée à la réalisation de l’étude de faisabilité pour l’installation de 90 000 km de fibre optique.

Mise en place du Plan national Nigeria 2020-2025

Le Nigeria souhaite augmenter la longueur de son réseau de fibre optique, actuellement de 35 000 km, pour atteindre 90 000 km. Cependant, pour concrétiser ce projet, il est nécessaire de mener une étude de faisabilité. Dans cette optique, le pays a obtenu un financement de 2 millions de dollars de la part des États-Unis d’Amérique, via leur Agence pour le commerce et le développement (USTDA).

Avec ce projet, le Nigeria espère porter la pénétration du haut débit à 70 % avant la fin de l’année 2025, contre un taux de 42,24 % en octobre 2024, selon la NCC (Nigerian Communications Commission).Par ailleurs, le réseau de fibre à haut débit compte 258 entreprises, qui ont enregistré près de 224,7 millions d’abonnements internet en 2023.

Cependant, l’utilisation d’internet reste inégale, en raison des disparités géographiques et économiques. Bien que la couverture du haut débit soit en croissance, elle demeure limitée dans certaines régions, notamment dans les zones rurales, où l’accès à un réseau fiable reste un défi majeur.De plus, le coût d’accès à internet varie d’un opérateur à l’autre. Par exemple, au Nigeria, l’opérateur MTN offre 1 Go à 1 000 nairas, soit environ 400 FCFA, tandis qu’Airtel propose 1,5 Go pour le même montant.