Le ministre béninois de la Défense nationale, Fortunet Alain Nouatin, a présenté le budget 2025 devant la Commission budgétaire du Parlement. Pour cet exercice, il a sollicité une enveloppe de 118 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 18 % par rapport aux 99 milliards de francs CFA de 2024.

Bénin : le budget du ministère de la Défense en hausse de 18 % pour 2025

Selon le ministre, cette hausse s’explique par la nécessité de renforcer les capacités de l’armée à travers l’acquisition de nouveaux équipements militaires et la formation des forces déployées dans les zones sensibles. « Le budget 2025 comprend une administration efficace au service d’un soldat mieux protégé, mieux formé, plus aguerri et doté du matériel adéquat pour remplir sa mission de protection du territoire national », a-t-il déclaré.

Le budget se divise en plusieurs programmes prioritaires, notamment le fonctionnement de l’administration et la défense du territoire dans un contexte marqué par la menace croissante des incursions terroristes.

Comme de nombreux pays de la sous-région, le Bénin est confronté depuis quelques années à une intensification des menaces terroristes. Les djihadistes ont déjà fait de nombreuses victimes parmi les militaires et les civils, avec des attaques principalement concentrées dans le nord du pays, proche des frontières avec d’autres nations également touchées par l’insécurité.

Face à cette situation, les soldats béninois ont fait preuve de résilience et de courage, parvenant à contenir la menace et à empêcher les groupes terroristes de s’implanter durablement sur le territoire. Le ministre Nouatin a reconnu l’existence de tentatives d’incursions, mais a souligné que les forces de défense béninoises ont jusqu’à présent réussi à repousser les djihadistes et à maintenir la sécurité nationale.

Pour lutter efficacement contre ce phénomène, le Bénin s’emploie à recruter du personnel militaire et à faire appel à l’équipement auprès de ses partenaires internationaux.